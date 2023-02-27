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16:35, 27 февраля 2023Россия

Полковник ДНР отказался работать с ЧВК «Вагнер»

Экс-представитель НМ ДНР Басурин отказался работать с ЧВК «Вагнер»
Эдуард Басурин

Эдуард Басурин . Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Бывший представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что не станет работать на частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», однако не исключает сотрудничества с ней. Об отказе полковник заявил в интервью РБК.

Журналисты спросили Басурина, рассматривает ли он возможность присоединиться к ЧВК. «Непосредственно работать на данную организацию — нет. Сотрудничать я согласен. Я не буду официально входить в структуру "музыкантов", а сотрудничать я с ними согласен», — ответил полковник.

Экс-представитель НМ ДНР отметил, что сейчас сосредоточен на развитии своего канала в Telegram и пока никакие предложения о сотрудничестве не рассматривает. Басурин заявил, что планирует заниматься общественно-информационной деятельностью.

19 февраля пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина выложила в Telegram видео, где Пригожин обсуждает «текущие проблемы» с Басуриным. Пригожин отметил, что Басурин мог бы сотрудничать с ЧВК в качестве замполита или эксперта.

РБК утверждает, что Басурина уволили в 2022 году до вхождения корпусов ДНР в состав российской армии. Более того, решение приняло именно командование ДНР. Сам полковник заявлял, что его уволили «по статье о превышении возраста» в январе.

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Варвара Кошечкина
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