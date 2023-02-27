Помощник Путина прояснил судьбу дипломов бакалавров
В России дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил помощник президента страны Владимира Путина Андрей Фурсенко в эфире телеканала «Россия 24».
Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.
Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.
Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.
Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.
«Эти дипломы приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», — сказал он.
Помощник президента напомнил, что в Советском Союзе все выпускники вузов считались дипломированным специалистами, что будет и сейчас. Кроме того, все ранее полученные дипломы также будут признаваться, добавил Фурсенко.
Владимир Путин во время прошедшего 21 февраля послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе обучения в университетах. Он уточнил, что срок обучения специалистов с высшем образованием должен составлять от четырех до шести лет. Позднее в этот же день глава Минобрнауки Валерий Фальков заверил, что дипломы, которые ранее были получены по программам бакалавриата, продолжат котироваться как в России, так и за рубежом.