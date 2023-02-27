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15:58, 27 февраля 2023Россия

Помощник Путина прояснил судьбу дипломов бакалавров

Помощник Путина Фурсенко: дипломы бакалавра приравняют к дипломам о высшем образовании

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил помощник президента страны Владимира Путина Андрей Фурсенко в эфире телеканала «Россия 24».

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

«Эти дипломы приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», — сказал он.

Помощник президента напомнил, что в Советском Союзе все выпускники вузов считались дипломированным специалистами, что будет и сейчас. Кроме того, все ранее полученные дипломы также будут признаваться, добавил Фурсенко.

Владимир Путин во время прошедшего 21 февраля послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе обучения в университетах. Он уточнил, что срок обучения специалистов с высшем образованием должен составлять от четырех до шести лет. Позднее в этот же день глава Минобрнауки Валерий Фальков заверил, что дипломы, которые ранее были получены по программам бакалавриата, продолжат котироваться как в России, так и за рубежом.

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Никита Абрамов
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