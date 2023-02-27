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19:49, 27 февраля 2023Силовые структуры

В российском регионе во время строительных работ нашли 18 скелетов

В Дагестане во время строительных работ нашли 18 скелетов с дырками в черепах

Фото: Telegram-канал Baza

В Дагестане нашли 18 скелетов, в ряде черепов зафиксировали дырки. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает Telegram-канал Baza.

Массовое захоронение обнаружили в районе местной базы отдыха между городами Махачкала и Каспийск. Там велись строительные работы. В настоящее время на месте находятся следователи и полицейские. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, в Ленинградской области рядом с отрубленными ногами нашли бутылку и след от машины.

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Илона Палей
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