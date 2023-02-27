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18:55, 27 февраля 2023Культура

В Риге отменили спектакль c Чулпан Хаматовой

Новый Рижский театр отменил спектакль с участием актрисы Чулпан Хаматовой
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Новый Рижский театр отменил спектакль Gogolis.Nature Morte с участием актрисы Чулпан Хаматовой. Информация об этом появилась на официальном сайте латвийского учреждения культуры.

«Творческая неудача. В театре (как и в жизни) такое бывает», — отмечается в сообщении.

Известно, что были отменены генеральная репетиция 27 февраля, премьера самой постановки, которая должна была состояться 28 февраля и спектакли, запланированные на 1, 2, 3, 4, 30, 31 марта, а также на 1 и 2 апреля. Администрация театра пообещала вернуть деньги всем зрителям, успевшим приобрести билеты.

В ноябре 2022 года Хаматова, покинувшая Россию после начала специальной военной операции на Украине, одержала победу на театральной премии «Ночь лицедеев» в Латвии в номинации «Актриса года». Артистка получила награду за участие в моноспектакле под названием Post Scriptum Нового Рижского театра.

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Денис Рузаев
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