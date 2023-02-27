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10:58, 27 февраля 2023Экономика

Heineken назвал предположительные сроки ухода из России

Heineken запланировал уйти с российского рынка в первой половине 2023 года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Пивоваренный концерн Heineken планирует завершить сделку по продаже активов в России в первой половине 2023 года. Такие сроки компания назвала в пресс-релизе на своем сайте.

В сообщении сказано, что Heineken работает над уходом с российского рынка и хочет, чтобы процесс завершился как можно скорее, однако в настоящий момент компания испытывает трудности с продажей бизнеса в стране. Концерн оценивает потери от ухода предположительно в 300 миллионов евро (23,8 миллиарда рублей). Окончательные убытки станут известны после передачи бизнеса новому владельцу.

Heineken приняла решение покинуть Россию еще в марте 2022 года, тогда компания заявила, что на фоне начала российской спецоперации на Украине прекращает новые инвестиции и экспорт продукции в Россию, а также останавливает производство, продажу и рекламу бренда Heineken в стране. Компания также отказалась от доходов от российского бизнеса.

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Почти спустя год Heineken так и не нашла покупателя на российский бизнес, а в СМИ появилась информация о том, что пивоваренная компания нарушила свои обещания уйти из России. В частности, Reuters писал об обнаруженных в московских магазинах упаковках, произведенных месяцем ранее. На появившиеся сообщения компания отреагировала подтверждением планов по уходу с рынка и объяснила, что продолжает работать на российском рынке и «прилагает все усилия для поиска надлежащего покупателя в крайне трудных условиях».

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Мария Грушко
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