Фото меню из американского ресторана возмутило пользователей сети

Reddit: пользователей возмутило меню кафе из США с завтраками для мужчин и женщин

Живущий в США пользователь Reddit опубликовал фото меню ресторана, подающего завтраки для мужчин и для женщин. Многие пользователи возмутились из-за стоимости блюд и раскритиковали идею предлагать гостям завтраки на основе их пола.

«Местный ресторан подает блюдо для женщин, которое в два раза меньше блюда для мужчин, но стоит всего на доллар меньше», — написал рассказчик. На выложенном им снимке видно, что завтраки в американском кафе называются «Для голодного мужчины» и «Для голодной женщины».

В состав первого блюда, которое стоит 11,99 доллара (порядка 911 рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»), входят два яйца, два блина или гренка, две полоски бекона, две сардельки, картофель фри и тост. Второе же состоит из одного яйца, одного блина или гренки, одной полоски бекона, одной сардельки, картофеля фри и тоста. При этом его цена — 10,99 доллара (около 835 рублей — прим. «Ленты.ру»).

«Я тогда уж закажу блюдо для мужчины, в котором в два раза больше еды и которое на доллар дороже, чтобы это стоило своих денег», «Разве это не глупо? Просто нужно всегда заказывать блюдо для мужчины», — написали комментаторы. «Терпеть не могу рестораны с блюдами, разделенными по гендеру», «Это меню попросту дурацкое. Придумайте уже другие названия для блюд, вместо того чтобы ставить клиентов в положение, где им может быть неловко заказывать то, что они хотят», — отметили другие пользователи.

Вместе с тем ряд комментаторов заявил, что завтрак для женщины присутствует в меню для психологического эффекта, чтобы посетитель заказал более выгодное на вид предложение — блюдо для мужчины. Другие также предположили, что практически одинаковая стоимость блюд при разном объеме порций обусловлена другими затратами заведения, такими как потребление электричества и воды, оплата труда поваров, официантов и так далее.

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