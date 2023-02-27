Российского майора осудили на четыре года за хищение полумиллиона рублей

В Барнауле военный суд приговорил к 4 годам колонии майора запаса за хищение 500 тыс. руб

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы российского майора запаса Михаила Иванникова за махинации с выплатами на полмиллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в хищении чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения в особо крупном размере. Он также лишен воинского звания и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что по указанию майора подчиненные предоставляли рапорты на выплату дополнительной материальной помощи, причем никаких оснований для этого у них не было. Тем не менее Иванников ходатайствовал перед командованием о выделении им денежных средств, которые позже военнослужащие передавали ему обратно.

С декабря 2017-го по август 2020 года майор таким образом похитил свыше 500 тысяч рублей.

В мае 2022 года Иванников был осужден на два года колонии за хищение средств по госконтрактам и превышение полномочий, связанное с тем, что военнослужащие делали ремонт в его квартирах вместо службы.