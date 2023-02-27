В возрасте 101 года умер продюсер и обладатель «Оскара» Уолтер Мириш

На 102-м году жизни скончался продюсер «В джазе только девушки» Уолтер Мириш

В возрасте 101 года умер американский кинопродюсер и обладатель премии «Оскар» Уолтер Мириш. Об этом сообщается на сайте Академии кинематографических искусств и наук, вручающей «Оскар».

Кинематографист скончался 24 февраля по естественным причинам.

«Уолтер был настоящим провидцем и как продюсер, и как лидер отрасли. Он оказал сильное влияние на киносообщество и Академию, будучи ее президентом и директором в течение многих лет. Его страсть к кинопроизводству и Академии никогда не колебалась, и он оставался дорогим другом и советником. Мы посылаем нашу любовь и поддержку его семье в это трудное время», — говорится в сообщении на сайте.

Уолтер Мириш родился 8 ноября 1921 года в Нью-Йорке. В 1957-м продюсер вместе с братьями основал кинокомпанию The Mirish Company. Организация сняла 68 картин, в числе которых было три ленты, удостоившиеся премии «Оскар» в категории «Лучший фильм»: «Квартира» (1960), «Вестсайдская история» (1961) и «Полуночная жара» (1967).

Кинокомпания также выпустила фильм «В джазе только девушки», а сам Мириш занимался производством таких анимационных проектов, как «Розовая пантера» и «Великолепная семерка».