В Московской области ликвидировали лабораторию по производству мефедрона

В Подмосковье ликвидировали лабораторию, производившую до 50 килограммов мефедрона в месяц

Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Московской области. Об этом в понедельник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирину Волк.

По данным ведомства, правоохранители обнаружили лабораторию в частном подмосковном доме в деревне Новоселово. Оттуда они изъяли 12 килограммов кристаллических и порошкообразных веществ, лабораторное оборудование, респираторы и 74 емкости с жидкостью. Выяснилось, что в одном из пакетов находилось шесть килограммов метилэфедрона.

Сотрудники МВД установили, что в такой лаборатории могло производиться до 50 килограммов наркотиков в месяц. Арендовал дом уроженец Ставропольского края. Его задержали. Он рассказал, что изготавливал запрещенные вещества под руководством анонимного куратора, а сбыт происходил через интернет.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.