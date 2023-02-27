В США заявили о необходимости побудить Киев к мирным переговорам с Москвой

NI: США нужно побудить Украину к мирным переговорам с Россией из-за риска ядерной войны

Профессор Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете, обозреватель Мэттью Банн заявил, что США необходимо побудить Киев к мирным переговорам с Москвой из-за возрастающего риска ядерной войны. Такое мнение он выразил в колонке для американского журнала The National Interest (NI).

Банн отметил, что чем дольше продолжается конфликт, тем больше людей погибнут и тем сильнее возрастает риск использования ядерного оружия. «Настало время работать с Украиной, чтобы начать изучать решение конфликта [с Россией] путем переговоров. Впрочем, это вряд ли произойдет в ближайшее время, так как обе стороны оптимистично настроены относительно перспективы, что после очередных сражений они могли бы оказаться в более выигрышной позиции», — написал обозреватель.

Кроме того, Банн подчеркнул, что любое использование ядерного оружия сулит разрушительные последствия. «Соединенным Штатам и их союзникам нужно найти способы снизить эту опасность», — добавил автор.

Ранее обозреватель американского портала The American Conservative Питер Ван Бюрен выразил уверенность в том, что США пытаются создать на Украине «второй Афганистан» для борьбы с Россией. При этом он указал, что что Вашингтон играет на Украине еще и против собственных партнеров.

