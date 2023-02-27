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11:17, 27 февраля 2023Интернет и СМИ

В США раскрыли сценарий Вашингтона для Украины

TAC: США пытаются создать на Украине «второй Афганистан» для борьбы с Россией

Фото: Marko Djurica / Reuters

США пытаются создать на Украине «второй Афганистан» для борьбы с Россией. Такой сценарий Вашингтона для Киева раскрыл обозреватель американского портала The American Conservative (TAC) Питер Ван Бюрен.

Автор материала считает, что Вашингтон развязал постмодернистский конфликт на Украине, стараясь выжать из него максимум внешнеполитического влияния. Ван Бюрен сравнил действия Белого дома в отношении Киева с политикой государства в Афганистане. По его мнению, поддержка США на самом деле направлена на то, чтобы затянуть выгодный для обескровливания всего европейского региона кризис.

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«В Вашингтоне рассуждают следующим образом: за цену в виде жизней украинцев и пригоршни американских долларов Запад может положить конец стратегической угрозе президента России Владимира Путина для США. Ни один американец не погибнет», — высказался журналист.

При этом обозреватель утверждает, что такой подход американских властей в перспективе вызовет ослабление союзников США, наводнение черного рынка американскими вооружениями, а также непредсказуемость в отношениях Вашингтона, Москвы и европейских столиц. Аналитик выразил мнение, что Вашингтон играет на Украине еще и против собственных партнеров.

Кроме того, журналист считает главной проблемой Украины коррупцию, к которой прибавляются поставки западного оружия, выходящего на черный рынок, как происходило ранее в Афганистане. «Большим опасением в Афганистане было распространение оружия, уходящего с поля боя в чужие руки, в том числе — в руки террористов», — отметил он.

24 февраля США сообщили о новом пакете военной помощи Киеву в размере двух миллиардов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

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Олег Давыдов
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