Песков ответил на вопрос о Немцове

Дмитрий Песков заявил, что у него нет новых данных о следствии по делу об убийстве Немцова

У официального представителя Кремля Дмитрия Пескова нет новых данных, касающихся дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Слова пресс-секретаря президента России приводит ТАСС.

Журналисты задали Пескову вопрос, касающийся поиска возможного заказчика убийства. «Мне сейчас нечего пока добавить, не располагаю какой-либо информацией про следствие», — заявил он в ответ.

27 февраля 2015 года Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В политика попали четыре пули. От полученных ранений он скончался на месте.

В январе 2016 года Следственный комитет России заявил о раскрытии дела. Обвинение в убийстве предъявили пятерым уроженцам Кавказа: Зауру Дадаеву, Темирлану Эскерханову, Хамзату Бахаеву, Анзору и Шагиту Губашевым. В июле 2017-го их приговорили к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Предполагаемый организатор и заказчик преступления Руслан Мухудинов был объявлен в международный розыск.

