Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:41, 27 февраля 2023Мир

Польша отправила первые боеприпасы на Украину до начала СВО

Глава Минобороны Польши Блащак: Варшава отправила боеприпасы на Украину до начала СВО
СюжетУчения НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Варшава отправила первые боеприпасы на Украину до начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, его цитирует РИА Новости.

«Поддержка, которую мы оказали Украине – а напомню, что первые поставки боеприпасов на Украину мы направили еще до начала войны, — заставила нас еще больше ускорить работу по оснащению польской армии. Мы должны быть готовы к любым случаям, у американцев есть термин для такой политики peace through strength (мир через силу)», — рассказал глава Минобороны республики.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус, оценивая возможность проведения совместных военных учений с солдатами из США и Польши, рассказал, что в настоящее время этот вопрос рассматривается. Он уточнил, что учения могут пройти в Польше. Министр отметил, что это позволило бы послать четкий сигнал как союзникам по НАТО, так и России. Писториус заявил, что учения показали бы, что Североатлантический альянс является не таким слабым, как думала Москва. «Альянс намного сильнее. Гораздо сплоченнее, чем раньше», — заключил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Казахстан закрыл торговое представительство в России
Кремль высказался о следствии по убийству Бориса Немцова
В Грузии обнаружили тело утонувшей основательницы частного театра в Петербурге
Банки выдали россиянам меньше кредитов
Поджигателя полицейских машин и склада Росгвардии отправили в СИЗО
В ДНР заявили об успехах на авдеевском направлении
Россиян предупредили о распространенной ошибке при лечении насморка
Песков ответил на вопрос о Немцове
Власти рассказали о последствиях взрыва в жилом доме в Ульяновске
В Кремле рассказали о беспокойстве из-за ситуации в Приднестровье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.