Польша отправила первые боеприпасы на Украину до начала СВО

Глава Минобороны Польши Блащак: Варшава отправила боеприпасы на Украину до начала СВО

Варшава отправила первые боеприпасы на Украину до начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, его цитирует РИА Новости.

«Поддержка, которую мы оказали Украине – а напомню, что первые поставки боеприпасов на Украину мы направили еще до начала войны, — заставила нас еще больше ускорить работу по оснащению польской армии. Мы должны быть готовы к любым случаям, у американцев есть термин для такой политики peace through strength (мир через силу)», — рассказал глава Минобороны республики.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус, оценивая возможность проведения совместных военных учений с солдатами из США и Польши, рассказал, что в настоящее время этот вопрос рассматривается. Он уточнил, что учения могут пройти в Польше. Министр отметил, что это позволило бы послать четкий сигнал как союзникам по НАТО, так и России. Писториус заявил, что учения показали бы, что Североатлантический альянс является не таким слабым, как думала Москва. «Альянс намного сильнее. Гораздо сплоченнее, чем раньше», — заключил он.