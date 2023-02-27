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01:24, 27 февраля 2023Мир

В Германии оценили возможность проведения совместных учений с США и Польшей

Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

Глава Минобороны Германии Борис Писториус, оценивая в эфире телеканала ARD возможность проведения совместных военных учений с солдатами из США и Польши, рассказал, что в настоящее время этот вопрос рассматривается. Он уточнил, что учения могут пройти в Польше, передает ТАСС.

Министр отметил, что это позволило бы послать четкий сигнал как союзникам по НАТО, так и России. Писториус заявил, что учения показали бы, что Североатлантический альянс является не таким слабым, как думала Москва. «Альянс намного сильнее. Гораздо сплоченнее, чем раньше», — заключил он.

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев рассказал, что систему безопасности в Европе невозможно построить без России. Он напомнил о словах президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию о том, что Москва намерена твердо отстаивать позицию, что в современном мире не должно быть разделения на цивилизованные страны и все остальные.

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Марина Совина
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