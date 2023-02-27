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20:23, 27 февраля 2023Мир

Евросоюз продлил санкции против Белоруссии

Евросоюз продлил санкции против Белоруссии из-за поддержки СВО

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Европейского союз (ЕС) продлил санкции против Белоруссии из-за «внутренних репрессий» и поддержки специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщается в коммюнике на сайте Совета ЕС.

Уточняется, что санкционные меры против Белоруссии, принятые в августе 2020 года, продлеваются Евросоюзом до 28 февраля 2024 года. Под санкции попадают 34 организации и 195 человек, включая президента страны Александра Лукашенко.

«Беларусь также остается под действием экономических санкций, включающих ограничения в финансовой сфере, торговле, экспорте товаров двойного назначения, технологиях и телекоммуникациях, энергетике, транспорте и других сферах», — говорится в заявлении.

В конце января Евросоюз (ЕС) предложил ввести против Белоруссии новый пакет санкций. Ограничения коснутся товаров, используемых в военных целях, энергетического сектора, продуктов из стали и золота. Также торговые ограничения коснутся предметов роскоши, инвестиции и предоставления определенных услуг. Другие санкции направлены против авиационного и энергетического секторов страны и «ключевых источников доходов».

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Глеб Бажуткин
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