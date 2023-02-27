ВСУ обстреляли два района приграничного российского региона

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ двух приграничных районов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два приграничных района Курской области. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ обстреляли приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области. Никто из жителей не пострадал, разрушений нет», — написал глава области.

Представитель региональных властей добавил, что в Суджанском районе обстрелы со стороны Украины нарушили энергоснабжение в восьми населенных пунктах.

Накануне Курская область также подверглась нескольким обстрелам ВСУ. По словам Старовойта, удары пришлись на Кореневский и Глушковский районы области. В результате атаки оказалась прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).