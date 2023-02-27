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17:23, 27 февраля 2023Силовые структуры

МВД России направило в суд дело 17 наркосбытчиков о 62 преступлениях

В Самаре начнется суд над 17 наркосбытчиками, которым вменяется 62 преступления

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Самаре начнется суд над 17 участниками преступного сообщества, занимавшегося сбытом наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Фигурантам дела в возрасте от 22 до 47 лет вменяется совершение 62 преступлений. У них было изъято свыше 15,7 килограмма героина.

По версии следствия, трое организаторов группировки вовлекли в наркобизнес 10 мужчин и четырех женщин. Они сбывали запрещенные вещества через тайники-закладки на территории Самарской области и в других регионах страны.

Противоправная деятельность наркосообщества была пресечена сотрудниками МВД при содействии бойцов спецподразделения «Гром». В МВД предоставили «Ленте.ру» оперативное видео задержания фигурантов дела.

На кадрах видны наркосбытчики, которые показывают полицейским пакеты с запрещенными веществами.

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Любовь Ширижик
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