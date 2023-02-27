Экс-главу администрации российского города осудили по делу о дорожных камерах

Суд приговорил бывшего сити-менеджера Кирова к 2,5 года за махинации с дорожными камерами

Ленинский районный суд Кирова приговорил к 2,5 года лишения свободы бывшего главу городской администрации Илью Шульгина за махинации при закупке дорожных камер. Об этом сообщает ТАСС.

Второй фигурант дела — экс-руководитель городского управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексей Ишутинов — осужден на полтора года колонии.

Бывший сити-менеджер намерен обжаловать приговор.

По данным прокуратуры Кировской области, в 2019 году Шульгин и Ишутинов незаконно согласовали прием и поставку некачественных видео- и фотокамер по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ущерб городскому бюджету был оценен в 21 миллион рублей.

Их задержали 26 октября 2020 года, после чего гордума приняла решение об отставке сити-менеджера с поста. Шульгин был назначен на должность в 2017 году.