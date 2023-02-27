В Грузии обнаружили тело утонувшей основательницы частного театра в Петербурге

В Грузии нашли тело утонувшей основательницы частного театра в Петербурге Ирины Слюсарь

В Грузии обнаружили тело утонувшей основательницы петербургского частного культурного театра «Лось и светлячок» Ирины Слюсарь. Об этом сообщает «Фонтанка» с ссылкой на чат волонтеров поисково-спасательной группы.

«С сожалением сообщаем, что Ирина была найдена погибшей. Поиски завершены, однако мы не можем разглашать подробности. Мы глубоко сожалеем о произошедшем и выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

22 февраля Слюсарь прогуливалась с подругой и собакой Гретой вдоль моря в Кобулети. Питомца накрыло волной, женщины нырнули спасти собаку, после чего их начало сносить на глубину. Подруге и питомцу удалось выплыть на берег, однако основательница театра не смогла выбраться из воды.

На месте происшествия были организованы масштабные поиски с привлечением спасателей и волонтеров, а спустя пять дней тело 59-летней Ирины Слюсарь было обнаружено.