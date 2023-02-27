Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:07, 27 февраля 2023Культура

В Грузии обнаружили тело утонувшей основательницы частного театра в Петербурге

В Грузии нашли тело утонувшей основательницы частного театра в Петербурге Ирины Слюсарь

Фото: Unsplash

В Грузии обнаружили тело утонувшей основательницы петербургского частного культурного театра «Лось и светлячок» Ирины Слюсарь. Об этом сообщает «Фонтанка» с ссылкой на чат волонтеров поисково-спасательной группы.

«С сожалением сообщаем, что Ирина была найдена погибшей. Поиски завершены, однако мы не можем разглашать подробности. Мы глубоко сожалеем о произошедшем и выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

22 февраля Слюсарь прогуливалась с подругой и собакой Гретой вдоль моря в Кобулети. Питомца накрыло волной, женщины нырнули спасти собаку, после чего их начало сносить на глубину. Подруге и питомцу удалось выплыть на берег, однако основательница театра не смогла выбраться из воды.

На месте происшествия были организованы масштабные поиски с привлечением спасателей и волонтеров, а спустя пять дней тело 59-летней Ирины Слюсарь было обнаружено.

Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Казахстан закрыл торговое представительство в России
Кремль высказался о следствии по убийству Бориса Немцова
В Грузии обнаружили тело утонувшей основательницы частного театра в Петербурге
Банки выдали россиянам меньше кредитов
Поджигателя полицейских машин и склада Росгвардии отправили в СИЗО
В ДНР заявили об успехах на авдеевском направлении
Россиян предупредили о распространенной ошибке при лечении насморка
Песков ответил на вопрос о Немцове
Власти рассказали о последствиях взрыва в жилом доме в Ульяновске
В Кремле рассказали о беспокойстве из-за ситуации в Приднестровье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.