Ветеран спецслужб рассказал о способах вычисления диверсантов

Ветеран «Альфы» Попов назвал сообщения граждан одним из способов вычисления диверсантов

Сообщения и сигналы граждан — это один из способов для спецслужб вычислить диверсантов и наводчиков. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. Он также описал методы поимки шпионов.

Как спецслужбы распознают диверсантов

По словам специалиста, существует система вычисления таких людей, анализ пойманных наводчиков и их среднестатистический портрет.

Это базовый подход, позволяющий вычислять их из общей массы. Этот подход проявляется и в каналах контроля связи, пользования интернет-трафиком, мобильной связи, в посещении объектов Андрей Попов член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

«Надо понимать, кто такие наводчики и разведчики. Это не просто человек, замотивированный помогать противной стороне, но и имеющий для этого оперативные возможности. Если человек просто находится где-то в лесу, как бы он ни ненавидел российскую власть, он ничего, кроме поджога леса, сделать не сможет. А если человек работает на заводе или вблизи железнодорожной развязки, то, конечно, его возможности возрастают в разы. Поэтому работа строится, приобретаются оперативные источники, работа внутри объектов ведется, внутри предприятий и воинских частей», — объяснил он.

Сигналы граждан

Важную роль в вопросе поимки шпионов для спецслужб играют и обращения обычных людей к силовикам, отметил Андрей Попов.

Во многих случаях сигналы граждан являются отправной точкой для ведения разработки по выявлению диверсантов, наводчиков, шпионов и просто преступников Андрей Попов член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

«Граждане, которые начинают лучше относиться к действующей власти, охотнее идут на сотрудничество и чаще сигнализируют о признаках какой-либо разведывательной, шпионской, диверсионной и преступной деятельности», — заключил он.

27 февраля ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух агентов украинских спецслужб, которые передавали данные о военных объектах для нанесения огня. Задержанные россияне были завербованы Киевом. Жители Севастополя 1979 и 1995 годов рождения сами вышли на сотрудничество со спецслужбами Украины, отметили в ведомстве. Подозреваемые за вознаграждение предложили передавать сведения о расположении военных объектов Министерства обороны России.

Сейчас они оба арестованы. Против них возбуждены уголовные дела о государственной измене и сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.