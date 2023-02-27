Аксенов рассказал о роли «вежливых людей» в Крымской весне

Глава Крыма Аксенов заявил, что в 2014 году «вежливые люди» спасли тысячи жизней

В дни Крымской весны 2014 года «вежливые люди», являвшиеся бойцами сил специальных операций (ССО), спасли тысячи жизней. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, действовавшие в Крыму военнослужащие обеспечили защиту местного населения и провели уникальную операцию.

«В дни Крымской весны «вежливые люди» (...) защитили крымчан от террористического киевского режима, спасли тысячи жизней. Это была уникальная операция, аналогов которой нет в мировой военной истории», — рассказал о роли «вежливых людей» в крымских событиях Аксенов.

Глава полуострова добавил, что бойцы ССО принимают участие и в российской спецоперации на территории Украины, где «наносят мощные, точные и неожиданные удары по врагу».

Весной 2014 года в Крыму появились вооруженные люди в военной экипировке без опознавательных знаков. Они блокировали соединения украинской армии на полуострове. После этого в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров стал российским регионом.

Позднее президент России Владимир Путин признал, что «вежливые люди» были представителями российских вооруженных сил.

