Власти рассказали о последствиях взрыва в жилом доме в Ульяновске

Пресс-служба администрации Ульяновска: взрыв в жилом доме разрушил перегородки в квартире

Взрыв на пятом этаже жилого дома на улице Ефремова в Ульяновске разрушил межкомнатные перегородки в пострадавшей квартире. В результате случившегося пострадали два человека, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе городской администрации. Там поделились подробностями произошедшего.

«Причину газовики пока не говорят. В 11:14 поступил сигнал о происшествии. Немедленно на место выдвинулись как областные пожарные, так и муниципальные. Там четырехкомнатная квартира на пятом этаже, пострадал мужчина, по всей видимости — хозяин. Он в шоковом состоянии и с ожогами был доставлен на скорой помощи [в больницу], так как там небольшое возгорание. Также рядом проходила пенсионерка, ей осколками рассекло лоб», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Экстренные службы пока не предоставили отчет о масштабах разрушений, отметили в городской администрации.

Там выбило окна, межкомнатные двери, и сложилась межкомнатная перегородка. Здание не получило [серьезных повреждений] пресс-служба администрации города Ульяновска

«В данный момент там отключено электричество, потому что тушили, и газ в одном подъезде. Повреждения есть, но, судя по фотографиям, они не критичные», — отметили в пресс-службе.

О взрыве стало известно утром 27 февраля. Как сообщили в региональном МЧС, из здания эвакуировали десять человек.