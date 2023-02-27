82-летняя женщина с моложавым лицом раскрыла секрет красоты

82-летняя бабушка блогерши Кэнди Джонсон назвала витамины С и Е секретом своей красоты

Бабушка блогерши Кэнди Джонсон с моложавым лицом раскрыла секрет своей красоты. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте инфлюэнсерши.

На размещенных кадрах 82-летняя женщина предстала с окрашенными в черный цвет волосами и макияжем с акцентом на глазах. Ее образ дополняли несколько крупных перстней и браслетов, а также серьги и часы. Она призналась, что сохранять привлекательный внешний вид ей помогает прием витаминов С и Е, которые она употребляет на протяжении 60 лет. «Также хорошо высыпайтесь и будьте добры ко всем, кого любите», — назвала еще два лайфхака родственница юзерши.

Зрители оценили внешность бабушки Джонсон в комментариях. «Она выглядит фантастически», «Выглядит на 20 лет моложе, чем есть на самом деле. Вау!», «Ложь! Я не верю. Дело не в витамине С, а в ее возрасте. Не может быть, чтобы этой даме было 82 года!» — заявили юзеры.

Ранее в феврале блогерша Ханна Ньюман раскрыла секреты красоты своей 62-летней свекрови с моложавым лицом. По ее словам, женщина регулярно пользуется гиалуроновой кислотой для увлажнения кожи и солнцезащитным кремом.