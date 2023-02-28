Путин призвал пресекать попытки активизировать в России мразь

Президент Путин заявил о необходимости пресекать попытки активизировать в России мразь

Российским правоохранителям необходимо пресекать попытки активизировать в стране мразь, которая пытается расколоть российское общество. Об этом на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) заявил президент России Владимир Путин. Слова главы государства цитирует ТАСС.

Путин уточнил, что под «всей этой мразью» имеет в виду сепаратистов, националистов, неонацистов и ксенофобов.

«Это (...) всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас попытки, конечно, наиболее активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», — заявил президент сотрудникам ФСБ.

Ранее Путин заявлял, что Западу не нужна Россия как страна, поэтому он поддерживал «пятую колонну, сепаратизм и терроризм и внутренние деструктивные силы.