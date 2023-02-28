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08:02, 28 февраля 2023Бывший СССР

Блинкен прибыл в Астану вслед за годовщиной СВО

Госсекретарь США Блинкен прибыл в Астану с первым визитом в рамках турне по Азии
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с момента принятия высшей дипломатической должности прибыл в Астану в рамках турне по странам Центральной Азии. Как подчеркивает Reuters, его визит проходит вслед за годовщиной специальной военной операции (СВО) России на Украине.

В Астане Блинкен встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. В этот же день американский дипломат поучаствует в министерской встрече глав МИД стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

Затем он направится в Узбекистан, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиеевым. После мини-турне по Азии госсекретарь посетит Индию.

«Наша главная цель — показать, что США — надежный партнер, и мы видим трудности, с которыми сталкиваются экономики этих стран», — говорил ранее журналистам представитель Госдепартамента по Южной и Центральной Азии Дональд Лу, комментируя планы Блинкена.

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Елизавета Наумова
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