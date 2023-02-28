Юрист потратила 700 миллионов рублей компании на азартные игры

В США юрист похитила 700 миллионов рублей у своей компании и потратила их на азартные игры

Юрист Сара Жаклин Кинг из штата Калифорния, США, похитила у своей компании более 10,2 миллиона долларов (более 760 миллионов рублей) и потратила их на азартные игры. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина якобы использовала выданные компанией LDR International Limited кредиты, которые затем должны были быть переданы заемщикам, для личных целей. Она поселилась в роскошном отеле в городе-курорте Лас-Вегас, где в течение шести месяцев регулярно играла в азартные игры, используя средства компании.

LDR International Limited подала иск против Кинг, причинами которого назвала нарушение договора, мошенничество и хищение средств. Как утверждает компания, юрист присвоила деньги, выданные в кредит 97 заемщикам, имена которых, как выяснилось, она подделала.

Согласно иску, в настоящее время Кинг продолжает заключать поддельные сделки и пересекает границы других штатов, чтобы участвовать в дальнейших мошенничествах. Предполагается, что сообщником юриста мог быть ее бывший муж, который сейчас скрывается в Марокко. Дата судебного слушания по делу Кинг будет назначена позднее.

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