Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:41, 28 февраля 2023Силовые структуры

Двое подельников получили сроки за похищение россиянина из-за миллионного долга

Под Владимиром подельники получили сроки за похищение россиянина из-за миллионного долга

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Во Владимирской области двоих жителей Кольчугинского района приговорили к шести и пяти с половиной годам колонии строгого режима за похищение 24-летнего россиянина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 22 мая в городе Кольчугино сообщники напали на потерпевшего, который был должен 1 миллион 80 тысяч рублей, и насильно поместили его в подвал. Когда должник попытался сбежать, мужчины перевезли его в квартиру, где продолжили удерживать.

Полицейские смогли выяснить, где находится похищенный россиянин, и освободили его. После задержания вину в содеянном подельники не признали.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали троих мужчин за похищение 20-летнего знакомого и грабеж.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В пяти регионах России за сутки произошли атаки беспилотников
Российского пенсионера оштрафовали за дискредитирующие армию «классы» в соцсети
Таксист изнасиловал спящую клиентку в Москве
Названа многомиллионная стоимость помолвочного кольца Адель
Экономика одной европейской страны вступила в рецессию
На Украине пресекли попытку побега призывников за границу
Раскрыты подробности об упавшем в Подмосковье беспилотнике
Губернатор Мурманской области прокомментировал крушение вертолета Ми-8
В России высказались о будущем санкций против страны
В офисе Зеленского выступили против прекращения огня
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.