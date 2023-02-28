Двое подельников получили сроки за похищение россиянина из-за миллионного долга
Во Владимирской области двоих жителей Кольчугинского района приговорили к шести и пяти с половиной годам колонии строгого режима за похищение 24-летнего россиянина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, днем 22 мая в городе Кольчугино сообщники напали на потерпевшего, который был должен 1 миллион 80 тысяч рублей, и насильно поместили его в подвал. Когда должник попытался сбежать, мужчины перевезли его в квартиру, где продолжили удерживать.
Полицейские смогли выяснить, где находится похищенный россиянин, и освободили его. После задержания вину в содеянном подельники не признали.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали троих мужчин за похищение 20-летнего знакомого и грабеж.