Двое подельников получили сроки за похищение россиянина из-за миллионного долга

Под Владимиром подельники получили сроки за похищение россиянина из-за миллионного долга

Во Владимирской области двоих жителей Кольчугинского района приговорили к шести и пяти с половиной годам колонии строгого режима за похищение 24-летнего россиянина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 22 мая в городе Кольчугино сообщники напали на потерпевшего, который был должен 1 миллион 80 тысяч рублей, и насильно поместили его в подвал. Когда должник попытался сбежать, мужчины перевезли его в квартиру, где продолжили удерживать.

Полицейские смогли выяснить, где находится похищенный россиянин, и освободили его. После задержания вину в содеянном подельники не признали.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали троих мужчин за похищение 20-летнего знакомого и грабеж.