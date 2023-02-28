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01:19, 28 февраля 2023Россия

Песков заявил о готовности мира отказаться от доллара

Официальный представитель Кремля Песков заявил о готовности мира отказаться от доллара

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в мире уже идет процесс дедолларизации. Он отметил, что РФ теоретически готова инициировать новое соглашение, которое заменит то, что сделало доллар ключевой валютой мира. Об этом Песков рассказал в интервью «Известиям».

Пресс-секретарь отметил, что теоретически Россия готова это сделать уже сейчас, но тогда не будет шанса преуспеть. По его словам, эмитент доллара стал подрывать доверие к нему как к основной резервной валюте.

Песков добавил, что многие страны уже озаботились и начали прорабатывать новые варианты осуществления своих платежей, стали больше опираться на свои национальные валюты. «Если доверие к резервной валюте пошатнулось однажды, то потом ее не удержишь», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Также Песков заявил, что в настоящее время весь мир движется в сторону многополярности. Такая система взаимоотношений подразумевает, что все страны равны, а проблемы действительно решаются за столом переговоров, пояснил он.

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Екатерина Подвигина
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