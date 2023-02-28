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00:13, 28 февраля 2023Россия

Песков заявил о движении мира к многополярности

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что весь мир движется в сторону многополярности
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время весь мир движется в сторону многополярности. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

Такая система взаимоотношений подразумевает, что все страны равны, а проблемы действительно решаются за столом переговоров, пояснил Песков. По его словам, на данный момент мировое сообщество находится в начале этого пути, который будет длинным и болезненным. «Сейчас мы находимся в таком транзитарном периоде, и на это еще уйдет время», — добавил он.

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Марина Совина
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