Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:50, 27 февраля 2023Россия

Песков порассуждал о мирном разрешении ситуации на Украине

Песков заявил, что Москва не видит предпосылок для мирного разрешения ситуации на Украине

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Москва на данный момент не видит предпосылок для мирного разрешения ситуации на Украине. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло, пока специальная военная операция продолжается и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», — сказал представитель Кремля.

24 февраля власти Китая представили план по достижению мира на Украине, состоящий из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. КНР также призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Позднее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что для прекращения огня на Украине необходимо учитывать интересы России в сфере безопасности и признать сложившуюся реальность. При этом дипломат отметил, что нынешняя ситуация не располагает к переговорам, так как Киев выдвигает заведомо неприемлемые и нереалистичные требования.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Казахстан закрыл торговое представительство в России
Кремль высказался о следствии по убийству Бориса Немцова
В Грузии обнаружили тело утонувшей основательницы частного театра в Петербурге
Банки выдали россиянам меньше кредитов
Поджигателя полицейских машин и склада Росгвардии отправили в СИЗО
В ДНР заявили об успехах на авдеевском направлении
Россиян предупредили о распространенной ошибке при лечении насморка
Песков ответил на вопрос о Немцове
Власти рассказали о последствиях взрыва в жилом доме в Ульяновске
В Кремле рассказали о беспокойстве из-за ситуации в Приднестровье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.