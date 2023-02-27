Песков порассуждал о мирном разрешении ситуации на Украине

Песков заявил, что Москва не видит предпосылок для мирного разрешения ситуации на Украине

Москва на данный момент не видит предпосылок для мирного разрешения ситуации на Украине. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло, пока специальная военная операция продолжается и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», — сказал представитель Кремля.

24 февраля власти Китая представили план по достижению мира на Украине, состоящий из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. КНР также призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.

Позднее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что для прекращения огня на Украине необходимо учитывать интересы России в сфере безопасности и признать сложившуюся реальность. При этом дипломат отметил, что нынешняя ситуация не располагает к переговорам, так как Киев выдвигает заведомо неприемлемые и нереалистичные требования.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).