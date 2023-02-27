Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:01, 27 февраля 2023Мир

В МИД России назвали условия для прекращения огня на Украине

МИД: для прекращения огня на Украине необходим учет интересов России в сфере безопасности

Фото: РИА Новости

Для прекращения огня на Украине необходим учет интересов России в сфере безопасности и признание сложившейся реальности. Такое условие в интервью китайской газете Global Times назвал посол России в КНР Игорь Моргулов.

«Прекращение огня и завершение конфликта это ровно то, к чему мы неизменно призываем. Разумеется, при условии уважения территориальной целостности Российской Федерации и ее законных интересов в области безопасности», — заявил дипломат.

Материалы по теме:
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023
Байден передаст Украине 31 танк Abrams
Байден передаст Украине 31 танк Abrams
25 января 2023

Моргулов отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Киевом и «готова к диалогу с его западными спонсорами». «Разумеется, в случае взаимоуважительного и действительно заинтересованного подхода с их стороны, признания реальности, которая существует, готовности учитывать наши коренные интересы и озабоченности», — подчеркнул он.

При этом посол отметил, что нынешняя ситуация не располагает к переговорам, так как Киев, «получив команды из Вашингтона», выдвигает заведомо неприемлемые и нереалистичные требования. «Пока действия США и их сателлитов из НАТО говорят о намерении вести дело к дальнейшей эскалации», — обратил внимание представитель МИД.

Ранее Моргулов предупредил США и страны Европы о последствиях поставки танков на Украину для удара по российской территории. «Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву вооружения, в том числе и танки, для того, чтобы нанести удар вглубь нашей страны и попытаться захватить нашу конституционную территорию, это вынудит нас предпринять жесткие ответные действия», — сказал российский посол.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В МИД России назвали условия для прекращения огня на Украине
В Петербурге двухлетняя девочка съела 40 таблеток
Умер политолог Глеб Павловский
Twitter продолжил массовые увольнения
Стало известно об ударе ВС России по украинским позициям под Херсоном
Nokia выпустила смартфон-конструктор
Россиянин убил бывшую жену в день развода из-за ее встречи с мужчиной
Доктор Мясников назвал опасное последствие популярного способа похудения
В ЛНР рассказали об отказе иностранных наемников жить в окопах ВСУ
Сестра Майли Сайрус посетила Неделю моды в прозрачном платье-кольчуге без белья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.