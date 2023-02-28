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20:43, 28 февраля 2023Интернет и СМИ

Российский блогер заявил о переживаниях на съемках интервью Собчак

Блогер Джарахов рассказал, что переживал на интервью Собчак из-за вопросов о политике

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярный российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов признался, что во время съемок интервью с телеведущей Ксенией Собчак переживал из-за вопросов собеседницы на политические темы. Об этом он рассказал в интервью блогеру Петру Плоскову, видео доступно на YouTube.

Плосков напомнил Джарахову, что в вышедшем год назад интервью Собчак тот говорил о нежелании участвовать в некоторых проектах, связанных с государством. Рэпер в ответ заявил, что сегодня не хочет откровенно обсуждать политические вопросы.

«Даже у Собчак я сижу и максимально молчу по этому поводу. Только там я переживаю и боюсь честно признаться в том, что я *** [не хочу] об этом говорить, потому что, во-первых, не разбираюсь, во-вторых, *** [вообще] мне это не надо», — рассказал он.

Ранее Джарахов прокомментировал слухи о романе с блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой. Он заявил, что устал от подобных предположений. По словам Джарахова, они с Ивлеевой друзья.

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Маргарита Щигарева
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