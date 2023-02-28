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15:17, 28 февраля 2023Экономика

В «Башнефти» назвали объем направленных на природоохранные проекты инвестиций

«Башнефть» направила на природоохранные проекты миллиарды рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Компания «Башнефть», которая входит в структуру «Роснефти», в 2022 году инвестировала в природоохранные проекты более 6,6 миллиарда рублей. Средства направлены на снижение нагрузки на атмосферный воздух, безопасную утилизацию промышленных отходов, рекультивацию земель, восстановление лесов и восполнение рыбных ресурсов, говорится в сообщении «Роснефти».

В городе Уфе, где сосредоточен нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс компании, воздействие на атмосферный воздух снижено на 6 процентов. В основном регионе добычи — Республике Башкортостан — обеспечено полезное использование попутного нефтяного газа на уровне 96,15 процента, в то время как законодательно установленный норматив составляет 95 процентов.

«Башнефть» продолжает активную работу по снижению накопления нефтесодержащих отходов, в том числе собственными силами на специализированных площадках. Для это используются наиболее безопасные для окружающей среды технологии, прошедшие государственную экологическую экспертизу. В нефтедобывающем блоке уровень накопленных нефтешламов снизился на 54 процента.

Другое значимое направление в природоохранной деятельности «Башнефти» — защита экосистем и биоразнообразия, восполнение природных ресурсов. В 2022 году «Башнефть» выпустила более 587 тысяч мальков рыб ценных пород в водоемы Башкортостана, Татарстана и Ханты-Мансийского автономного округа. На территории Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа высажено более 700 тысяч саженцев хвойных пород на площади более 177 гектаров. Работники «Башнефти» со своими семьями высадили около 34 тысячи саженцев деревьев на площади более 8 гектаров в ходе Международной акции «Сад Памяти» и Республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия».

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Татьяна Романова
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