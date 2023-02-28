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08:18, 28 февраля 2023Из жизни

Американцы пожаловались на «грибок Jack Daniel’s»

Independent: жители штата Теннесси пожаловались на рак из-за «грибка Jack Daniel’s»

Фото: Harrison McClary / Reuters

Жители округа Линкольн в штате Теннесси пожаловались на распространение в своих домах черной плесени, которую они назвали «грибком Jack Daniel’s». Об этом пишет The Independent.

Речь идет о грибке Baudoinia compniacensis, питающемся парами этилового спирта. Эта плесень сначала была обнаружена в шести хранилищах выдержки винокурни Jack Daniel Distillery, а затем распространилась по округе, поселившись на стенах и потолках жилых домов.

Жители подозревают, что именно из-за этого грибка в их округе повышенный процент заболеваний дыхательных путей, включая онкологию. Они требуют от компании установить дополнительные системы фильтрации воздуха, а также провести исследование воздействия на окружающую среду и потенциальную опасность для человека и животных.

Один из живущих рядом с винокурней домовладельцев рассказал, что каждый год он тратит по 10 тысяч долларов, чтобы очистить свое жилище от грибка. Он добавил, что муниципальные службы перестали пытаться очистить уличные знаки, и вместо этого просто заменяют их на новые.

Вице-президент и помощник генерального директора завода Jack Daniel's Мелвин Киблер заявил, что компания соблюдает все правила, уделяя первостепенное внимание защите окружающей среды. По его словам, производство соответствует всем требованиям.

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Марина Совина
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