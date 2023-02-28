Пассажирка самолета отказалась успокоить кричащего ребенка и вызвала гнев в сети

Пассажирка рейса пожаловалась на Reddit на шумного ребенка и «злобный взгляд» его матери

Пассажирка самолета, следовавшего из Техаса в Лос-Анджелес, отказалась успокоить своего кричащего ребенка и вызвала гнев пользователей сети. О произошедшем написала на Reddit попутчица молодой матери.

Автор публикации отметила, что во время рейса сидела в кресле у прохода, а рядом с ней, на среднем сиденье, находился шумный ребенок четырех лет. Его мать сидела в том же ряду у окна. Девушка пожаловалась, что спустя 20 минут после вылета ребенок встал на кресло и начал кричать и топать ногами.

«Я подумала, что, возможно, он устанет и вскоре успокоится, но этого не произошло. Мне пришлось похлопать его мать по плечу и попросить ее присмотреть за ребенком. Она бросила на меня злобный взгляд и посоветовала заниматься своими делами», — отметила автор.

В комментариях пользователи раскритиковали действия матери, заявив, что родители, не контролирующие собственных детей, не должны путешествовать. Один из пользователей также заметил, что в случае турбулентности стоящий на кресле ребенок мог упасть и ушибиться. «Надо было позвонить бортпроводнику и попросить помочь», «Бедный ребенок, наверно, привлекает внимание мамы», «Я был бы менее терпелив к этой мамаше», — писали юзеры.

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