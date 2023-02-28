В российском регионе сделали первую в мире марку из клыка моржа

На Чукотке сделали первую в мире марку из клыка моржа

Первую в мире марку из клыка моржа изготовили мастера Уэленской косторезной мастерской на Чукотке. Об этом сообщает местное информагентство.

Увидеть уникальное творение можно будет в Москве в рамках выставки-ярмарки народных художественных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия». Мероприятие будет проходить в «Экспоцентре» с 1 по 5 марта.

Идея изготовить такую марку-виньетку пришла в голову путешественнику Валерию Сушкову, а работу реализовали директор Уэленской косторезной мастерской Александра Ныпевги, а также мастер-гравер Степан Иргутегин. На марке изображен герой мифов и преданий народов российского региона — ворона Кутха, а также содержится надпись: «Walrus tusk stamp». По размерам она чуть больше обычных марок.

«Работа далась непросто, за два дня все руки в кровь стерла. Было сложно подготовить материал, чтобы он был тонким и ровным. Также потребовалось очень аккуратно выточить выемки, как на бумажной марке. Рисунок нанесли за час. Образ Кутха, по легенде сотворившего мир, идеально подходит для первой марки из клыка моржа», — поделилась впечатлениями Александра Ныпевги.

Ранее в феврале стало известно, что в Чукотском автономном округе появилась первая газифицированная теплица. Ее расположили тепличном комплексе ИП Наталии Макатровой. Глава Чукотки допустил, что в теплице можно будет выращивать до трех тонн огурцов в месяц. Планируется, что позже ассортимент расширят на томаты, клубнику и грибы.