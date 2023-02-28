В Госдуме предложили добавить льгот для семей с детьми-инвалидами

Депутат Госдумы Федоров предложил добавить налоговых льгот для семей с детьми-инвалидами

В России следует ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Об этом говорится в письме депутата Госдумы Евгения Федорова в адрес главы Министерства труда и соцзащиты Антона Котякова, на которое ссылается RT.

Парламентарий указал, что в настоящее время в некоторых регионах уже действуют нормы, освобождающие от уплаты транспортного налога родителей с детьми-инвалидами, хотя в ряде случаев на них накладываются ограничения по мощности двигателя. Федоров предложил добавить такую практику во всех субъектах страны.

Он напомнил, что на конец 2022 года в стране, по оценкам Минтруда, проживали 725 тысяч детей с ограниченными возможностями. Зачастую личный автомобиль для их родителей является важнейшей жизненной потребностью, поскольку пользоваться общественным транспортом неудобно или невозможно из-за характера инвалидности.

Депутат считает, освобождать от уплаты транспортного налога один личный автомобиль в таких семьях следует вне зависимости от мощности, года выпуска и иных технических характеристик.

Перепись населения 2021 года показала, что от государственных льгот зависят 42,7 миллиона человек. При этом 31 миллион опрошенных указали, что такие выплаты являются для них основным источником средств к существованию.