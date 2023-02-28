В НАТО снова отложили членство Украины в альянсе

Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО остается отдаленной перспективой

Членство Украины в НАТО остается отдаленной перспективой, вопрос о полноценном вступлении будет поднят позже. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

«Члены НАТО ранее договорились, что Украина станет членом альянса. В то же время, это отдаленная перспектива. Что сейчас важно — это обеспечить, чтобы Украина сохранилась как суверенное и независимое государство, поэтому мы должны поддерживать Украину», — заявил генсек. Он добавил, что участники блока должны добиться гарантий того, чтобы после окончания конфликта с Россией не возникло новых предпосылок для эскалации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Украине еще есть силы, которые открыты для переговоров с Россией и готовы к ним. Песков привел в пример находящегося в России политика Виктора Медведчука, у которого, по словам представителя Кремля, есть сторонники.