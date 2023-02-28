Соблюдающим пост назвали альтернативные мясу источники железа в питании

Диетолог Круглова назвала шпинат и гречку альтернативными мясу источниками железа в пост

Альтернативными мясу и яйцам источниками железа в пост являются бобовые, шпинат и некоторые другие продукты растительного происхождения. Диетолог Наталья Круглова назвала полезные продукты для соблюдающих пост в беседе с изданием News.ru.

Круглова рекомендовала постящимся людям обратить внимание на различные крупы, особенно на гречку, так как в ней содержится больше всего железа. Кроме того, этот микроэлемент можно получить, включив в ежедневный рацион другие крупы, свеклу, шпинат и бобовые, добавила диетолог.

Важно учитывать, если поставлен диагноз «анемия», то только продуктами ситуацию не исправить, необходим прием назначенных врачом препаратов Наталья Круглова диетолог

В то же время, по словам Кругловой, во время Великого поста человек может столкнуться не только с дефицитом железа, но и с нехваткой кальция в организме. Чтобы этого не произошло, надо следить за разнообразием питания. В рационе должны присутствовать цельнозерновой хлеб, фрукты, овощи, растительные масла, орехи. Дополнительными источниками кальция могут стать растительное молоко и соевые продукты.

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