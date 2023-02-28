В российском регионе осудят членов ОПГ за хищение миллионов у страховых компаний

В Челябинске будут судить 17 участников ОПГ, обокравших страховые компании на 17 млн руб

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит дело в отношении 17 участников организованной преступной группы (ОПГ) в возрасте от 29 до 56 лет о мошенничестве. Об этом во вторник, 28 февраля, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным ведомства, фигуранты с 2015 по 2018 год действовали на территории Южного Урала. Они инициировали автоаварии, затем обращались в ГИБДД и оформляли документы с ложными сведениями об обстоятельствах и участниках инцидента. После этого обвиняемые приходили с документами к страховым компаниям для того, чтобы получить материальное возмещение.

Всего зафиксировано 60 эпизодов мошенничества с 14 организациями. Общий ущерб составляет 17 миллионов рублей. По факту произошедшего было возбуждено дело по частям 2, 4 статье 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») УК РФ.

«Полицейскими с целью возмещения ущерба на имущество фигурантов наложен арест на сумму более семи миллионов рублей», — добавили в ведомстве.