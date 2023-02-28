МИД обвинил Запад в попытках препятствовать морским перевозкам нефти из России

Замглавы МИД Панкин: западные страны стремятся помешать морским перевозкам нефти из России

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин обвинил западные страны в стремлении воспользоваться своим монопольным положением на рынке финансовых и страховых услуг, чтобы помешать морским перевозкам нефти из России. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат также подчеркнул отсутствие на сегодняшний день значимых экономических последствий от введения условных ограничений. «В координации с Минэнерго России проводится работа с основными импортерами нашей нефти», — рассказал он.

Панкин добавил, что в настоящее время энергетическое сотрудничество и торговля с дружественными государствами осуществляется без политических оговорок с их стороны.

Ранее в Албании задержали танкер под либерийским флагом, подозревается, что он тайно перевозил российскую нефть в нарушение санкций Евросоюза. По данным полицейской разведки, танкер шел с грузом из Азербайджана, однако затем был загружен российским топливом с другого судна в греческом порту Каламата.