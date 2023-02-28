Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:21, 28 февраля 2023Мир

МИД обвинил Запад в попытках препятствовать морским перевозкам нефти из России

Замглавы МИД Панкин: западные страны стремятся помешать морским перевозкам нефти из России

Фото: Hani Amara / Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин обвинил западные страны в стремлении воспользоваться своим монопольным положением на рынке финансовых и страховых услуг, чтобы помешать морским перевозкам нефти из России. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат также подчеркнул отсутствие на сегодняшний день значимых экономических последствий от введения условных ограничений. «В координации с Минэнерго России проводится работа с основными импортерами нашей нефти», — рассказал он.

Панкин добавил, что в настоящее время энергетическое сотрудничество и торговля с дружественными государствами осуществляется без политических оговорок с их стороны.

Ранее в Албании задержали танкер под либерийским флагом, подозревается, что он тайно перевозил российскую нефть в нарушение санкций Евросоюза. По данным полицейской разведки, танкер шел с грузом из Азербайджана, однако затем был загружен российским топливом с другого судна в греческом порту Каламата.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о готовности Путина вести переговоры с Макроном и Шольцем
В Кремле высказались о соцгарантиях для бойцов ЧВК
В Госдуме рассказали о планах Китая медленно ослаблять Запад
Раскрыт канал поставок легендарных «косух» в Москву
Фитнес-эксперт раскрыла пользу регулярного изменения режима тренировок
В российском регионе произошел пожар на нефтебазе
МИД обвинил Запад в попытках препятствовать морским перевозкам нефти из России
В Кремле ответили на вопрос о получении Путиным информации о ходе СВО
Вопрос о сексе брата и сестры довел профессора университета до увольнения
Гинеколог объяснила странные звуки в женских половых органах во время секса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.