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01:10, 28 февраля 2023Россия

Песков высказался о мирном плане Китая по Украине

Песков: план Китая по урегулированию конфликта на Украине соотносится с подходом Москвы
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложенный Китаем мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил «Известиям».

Песков заявил, что в части обеспечения безопасности он соотносится с подходом Москвы. «Это очень важный мировоззренческий пункт в китайском плане, который, конечно, корреспондируется с нашим подходом», — отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого.

Ранее Песков назвал заслуживающим внимания мирным план Китая. При этом он указал, что в настоящее время в Кремле не видят «предпосылок для выхода ситуации в мирное русло».

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Варвара Кузьмина
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