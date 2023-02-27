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13:29, 27 февраля 2023Мир

Песков прокомментировал мирный план Китая по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Песков: мирный план Китая по Украине заслуживает внимания

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Мирный план Китая по урегулированию военного конфликта на Украине заслуживает внимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания», — сказал Песков, добавив, что на сегодняшний день «предпосылок для выхода ситуации в мирное русло» в Кремле, тем не менее, не видят.

«Специальная военная операция продолжается, движение в сторону достижение целей, которые были поставлены», — подчеркнул он.

Ранее МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине. Ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.

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Глеб Бажуткин
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