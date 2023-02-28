В Бурятии предотвратили массовую драку подростков из группировки «Редан»

В Улан-Удэ силовики предотвратили массовую драку подростков из «ЧВК Редан»

В Бурятии силовики предотвратили массовую драку подростков из «ЧВК Редан». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Республике Бурятия.

По данным ведомства, драка должна была произойти около торгового центра «Форум». Отмечается, что принять участие в этом сборе планировали 80 подростков. Однако правоохранители получили информацию и предотвратили нарушение общественного порядка.

В отдел полиции доставили восемь несовершеннолетних. В участке с ребятами провели профилактическую беседу и передали законным представителям.

Ранее стало известно, что в Петербурге Смольнинский районный суд за мелкое хулиганство отправил в СИЗО четырех участников драки в торговом центре «Галерея».

Подростки из «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Они вдохновились преступной группировкой «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Символом этой группировки является паук с цифрой четыре. Молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев Кавказа и мигрантов.