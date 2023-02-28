Сбер заявил об отсутствии взломов и утечек данных клиентов

Сбер заявил, что утечек данных клиентов и взломов не было

Информация об утечках данных клиентов Сбера и взломах систем не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

«Банк успешно отражает любые атаки и обладает самой современной системой защиты информации. Денежные средства клиентов надежно защищены, данные находятся в безопасности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что на хакерских ресурсах в интернете представлены различные данные, имеющие отношение к клиентам Сбербанка. «Это компиляции различных баз данных, полученные в результате взлома компаний-подрядчиков дочерних компаний Сбера. Никакой чувствительной финансовой информации в них нет», — объяснили в компании.

Отмечается, что спекуляции на тему утечек спровоцированы мошенниками, которые торгуют компиляциями данных. «Рекомендуем не обращать на них внимания», — добавили в пресс-службе.

Ранее появилась информация о том, что хакеры взломали все сервисы Сбербанка. Отмечалось, что об этом сообщили на конференции в Общественной палате глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.