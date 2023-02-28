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15:21, 28 февраля 2023Наука и техника

Найден способ улучшить батареи для смартфонов

GSM Arena: смартфон Honor Magic5 Pro получил улучшенную кремний-углеродную батарею

Фото: Albert Gea / Reuters

Китайская компания Honor анонсировала выпуск первого смартфона с кремний-углеродным аккумулятором. Об этом сообщает GSM Arena.

В корпорации рассказали, что нашли способ улучшить батарею для телефонов, радикально не меняя ее характеристик. Инженеры компании создали кремний-углеродный аккумулятор, который имеет повышенную плотность — примерно на 12,8 процента больше по сравнению с обычными литиевыми батареями. Новый аккумулятор емкостью 5450 миллиампер-часов получил смартфон Magic 5 Pro.

По словам представителей фирмы, после того, как напряжение в стандартной батарее падает ниже 3,5 вольт, аккумулятор разряжается. В случае кремний-углеродного аккумулятора падение напряжение незначительно влияет на его работоспособность. В конечном счете автономность устройства увеличивается.

Новый телефон появится в продаже в Китае. При этом компания анонсировала и глобальные поставки девайса, однако версия для остального мира получит стандартную литиевую батарею емкостью 5100 миллиампер-часов.

Ранее под брендом Nokia представили смартфон G22, имеющий повышенную ремонтопригодность. Аппарат получил модульную конструкцию и набор инструментов в комплекте для домашнего обслуживания.

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Андрей Ставицкий
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