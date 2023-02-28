Россиянин обвинил соседа в травле химикатами и убил его

В Подмосковье мужчина обвинил соседа в травле химикатами через потолок и убил его

В подмосковном городе Красноармейск конфликт между соседями закончился убийством. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России.

26 февраля в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины у подъезда жилого дома на улице Северной. Погибший оказался его жильцом 1971 года рождения.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве, который также проживал в этом доме. Мужчина 1969 года рождения жил этажом выше. Россиянин пояснил, что мотивом преступления стали неприязненные отношения из-за бытового конфликта. Прежде мужчина жаловался на соседа и обвинял в том, что он «травит его химикатами через потолочные перекрытия».

Мать погибшего тоже ранее обращалась в полицию и заявляла, что сосед сверху стучит в ее окно.