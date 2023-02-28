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10:27, 28 февраля 2023Силовые структуры

Российский полицейский на машине наехал на любовницу и попал на видео

В Володарске полицейский на машине во время ссоры наехал на любовницу, его уволили; видео

В Володарске старший лейтенант полиции во время ссоры наехал на своей машине на любовницу. Видео инцидента публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны два автомобиля на дороге. Возле одного стоит женщина. Другая машина наезжает на нее, после чего уезжает.

Российский полицейский назначил встречу любовнице и во время выяснения отношений совершил наезд, а затем скрылся. Женщина получила повреждение коленного сустава и голени. Правоохранителя уволили со службы.

Любовь Ширижик
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