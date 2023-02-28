WSJ: США в Афганистане оставили «Талибану» оружие на 7,2 миллиарда долларов

Вывод американских войск из Афганистана привел к тому, что Соединенные Штаты оставили «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация) оружие на 7,2 миллиарда долларов. Эти данные приводит специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана Джон Сопко, передает американская газета The Wall Street Journal.

«Характер вывода войск оставил у многих афганцев впечатление, что США просто передают Афганистан будущему правительству талибов», — говорится в докладе инспектора.

Сопко указал, что в руки талибов попало не только стрелковое вооружение, но и ракеты, самолеты и другая техника, которая была передана проамериканскому правительству Афганистана на сумму 18,6 миллиарда долларов.

Инспектор возложил ответственность за быстрое поражение афганской армии и дальнейшую передачу американского оружия талибам на администрацию экс-президента США Джорджа Буша-младшего, при котором, по оценке специалиста, не был обеспечен должный контроль над поставками оружия в Афганистан.

В этой связи Сопко призвал Пентагон не повторять былые ошибки и строго контролировать поток оружия, поставляемого Украине. «Учитывая продолжающийся конфликт и беспрецедентные объемы оружия, переправляемого на Украину, риск, что какое-то оборудование окажется на черном рынке или попадет не в те руки, скорее всего, неизбежен», — подчеркнул эксперт.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года в результате вывода войск США и союзников. Их правительство до сих пор не признала большая часть международного сообщества, однако талибы регулярно посещают Москву.

Ранее член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что вооружения, которые Германия предоставляет Украине, могут быть нелегально ввезены назад в Европейский союз или конфликтные зоны по всему миру.