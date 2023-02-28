Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:52, 28 февраля 2023Мир

«Талибан» получил оружие из США на 7,2 миллиарда долларов

WSJ: США в Афганистане оставили «Талибану» оружие на 7,2 миллиарда долларов

Фото: Ali Khara / Reuters

Вывод американских войск из Афганистана привел к тому, что Соединенные Штаты оставили «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация) оружие на 7,2 миллиарда долларов. Эти данные приводит специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана Джон Сопко, передает американская газета The Wall Street Journal.

«Характер вывода войск оставил у многих афганцев впечатление, что США просто передают Афганистан будущему правительству талибов», — говорится в докладе инспектора.

Сопко указал, что в руки талибов попало не только стрелковое вооружение, но и ракеты, самолеты и другая техника, которая была передана проамериканскому правительству Афганистана на сумму 18,6 миллиарда долларов.

Инспектор возложил ответственность за быстрое поражение афганской армии и дальнейшую передачу американского оружия талибам на администрацию экс-президента США Джорджа Буша-младшего, при котором, по оценке специалиста, не был обеспечен должный контроль над поставками оружия в Афганистан.

В этой связи Сопко призвал Пентагон не повторять былые ошибки и строго контролировать поток оружия, поставляемого Украине. «Учитывая продолжающийся конфликт и беспрецедентные объемы оружия, переправляемого на Украину, риск, что какое-то оборудование окажется на черном рынке или попадет не в те руки, скорее всего, неизбежен», — подчеркнул эксперт.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года в результате вывода войск США и союзников. Их правительство до сих пор не признала большая часть международного сообщества, однако талибы регулярно посещают Москву.

Ранее член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что вооружения, которые Германия предоставляет Украине, могут быть нелегально ввезены назад в Европейский союз или конфликтные зоны по всему миру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Воробьев заявил об отсутствии повреждений после падения БПЛА в Подмосковье
Эксперт по уборке предостерег от популярного способа избежать запотевания зеркал
Синоптик пообещал москвичам «арктическое вторжение» в марте
Звезда сериала «СашаТаня» раскрыл причину ухода из проекта
Врач раскрыла причины появления ранней седины и способы ее предотвратить
В Петербурге женщина выпала из окна 13-го этажа
Названа угрожающая газовой безопасности Европы страна
Генсек НАТО заявил о готовности к эскалации ради победы Украины над Россией
Израиль уличили в закулисной работе на Украину
Летевший в Петербург самолет совершил вынужденную посадку «со странным звуком»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.