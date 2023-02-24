В ФРГ испугались попадания переданного Украине оружия в руки террористов

Немецкий депутат Котре испугался попадания переданного Украине оружия в руки террористов

Вооружения, которые Германия предоставляет Украине, могут быть нелегально ввезены назад в Европейский союз (ЕС) или конфликтные зоны по всему миру. Об этом заявил член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в пресс-релизе, поступившим в распоряжение «Ленты.ру».

Депутат рассказал, что направил в федеральное правительство несколько запросов, связанных с предоставлением Украине немецкого оружия. Ответ правительства ошеломил политика: по его словам, Германия не заключила с Украиной никаких соглашений о возврате вооружений после завершения конфликта, поскольку они были переданы на безвозмездной основе.

Более того, власти ФРГ и сами признают «потенциальную опасность того, что оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества с территории Украины могут незаконно попасть в Европейский союз и Федеративную Республику». Это связано с тем, что у Германии нет возможности осуществлять таможенный контроль на границах Украины с третьими странами. Котре испугался, что подобный «безответственный» подход чреват попаданием оружия в руки террористов, которые затем смогут использовать его в других конфликтных зонах и даже на территории ЕС. «Поставки оружия в зону боевых действий (на Украине) являются грубой ошибкой с неисчислимыми последствиями и ведут не к прекращению, а к продлению войны», — заявил он.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что политика канцлера ФРГ Олафа Шольца в отношении поставок оружия Киеву носит зигзагообразный курс, тогда как ему следовало бы перейти все «красные линии», передав Вооруженным силам Украины все доступные системы вооружения. Мельник указал, что Шольц уже совершил «эпохальное нарушение табу», когда объявил о военной помощи Киеву, однако тут же отметил, что реализация обещанного Берлином сильно запаздывает.

